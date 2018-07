Kristensen verkauft vollvermietete Immobilie in Hannover

Die hannoversche Projekt Brühlstraße GmbH hat in Hannovers Südstadt eine Gewerbeimmobilie in Mischnutzung erworben. Verkäufer ist die Kristensen Büroimmobilien II GmbH & Co. KG. Über das Transaktionsvolumen vereinbarten die beiden institutionellen Investoren Vertraulichkeit. Das Gebäude mit einer Mietfläche von mehr als 3.000 m² ist komplett vermietet. Neben Büronutzern auf ca. 2.540 m² ist eine Drogeriekette auf ca. 560 m² ein Ankermieter. JLL hat den Verkäufer beraten und die Transaktion vermittelt.

.