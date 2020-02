Comfort hat einen Kaufvertrag für ein Geschäftshaus an der Schüttingstraße 20 in der Oldenburger Innenstadt an eine Verbundgesellschaft der Kristensen Invest GmbH vermittelt. Das Gebäude weist eine Gesamtmietfläche von 445 m² auf, von der rund 150 m² für den Einzelhandel zur Verfügung steh

[…]