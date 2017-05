Krieger + Schramm feiert Spatenstich im SchönBerg Quartier

Gestern fand der Spatenstich für das erste Wohngebäude im SchönBerg Quartier in Wiesbaden-Kohlheck statt. Dort realisiert der Bauträger Krieger + Schramm im ersten Bauabschnitt 16 Eigentumswohnungen. Das gesamte Ensemble besteht aus fünf Gebäuden mit 64 Wohneinheiten. Auf dem 10.764 m² großen Grundstück entstehen rund 5.300 m² Wohnfläche, 36 Garagen sowie 28 PKW-Stellplätze. Die Fertigstellung des ersten Bauabschnitts ist für Juli 2018 vorgesehen.

.

Der Spatenstich markiert den offiziellen Baustart des ersten von fünf eigenständigen Mehrfamilienhäusern im SchönBerg Quartier. Das generationenübergreifende Wohnkonzept umfasst 64 Einheiten. Eingereiht zwischen Bestandsgebäuden und umgeben von großen Grünbereichen bieten die Häuser jeweils Platz für acht bis 16 Parteien. Zur Auswahl stehen kleinere, barrierefreie, seniorenfreundliche Einheiten mit zwei Zimmern sowie geräumige Drei-, Vier- und Fünf-Zimmer-Wohnungen für Familien und Paare. Dementsprechend variieren die Wohnungsgrößen zwischen 67 und 116 m². Bereits über 55 % der insgesamt 64 Wohnungen sind verkauft.



Stadtentwicklungsdezernentin Sigrid Möricke unterstrich die bedeutende Rolle der Bauherren, das in Wiesbaden kommunalpolitisch vereinbarte Ziel „1.200 neue Wohnungen pro Jahr„ erreichen zu können. „Einen wertvollen Beitrag leistet dabei die Nachverdichtung in bestehenden Gebieten. Projekte wie das SchönBerg Quartier auf dem Wiesbadener Kohlheck sind richtungweisend, wie in gewachsenen Stadtteilen mit vorhandener Infrastruktur zusätzlicher Wohnraum für Wohnungssuchende in Wiesbaden geschaffen werden kann.“





Foto v.l.n.r.: Beim Spatenstich im SchönBerg Quartier: Jeremy F. Wuertz, Architekt, z+m Zaeske und Partner Architekten, Klaus Riehl, Ortsvorsteher Wiesbaden-Dotzheim, Sigrid Möricke, Stadtentwicklungsdezernentin Wiesbaden, und Matthias Krieger, geschäftsführender Gesellschafter Krieger + Schramm.



Alle Gebäude bestehen aus drei Geschossen plus Staffelgeschoss. Sie verfügen über je zwei je Hauseingänge, die je Etage zwei Wohnungen erschließen, wodurch der Charakter einer kleinen Wohnanlage unterstützt wird. Aufgrund der behutsamen Nachverdichtung ohne zusätzlichen Flächenverbrauch und der nachhaltigen Bauweise erhielt das Gesamtprojekt das DGNB-Vorzertifikat in Platin.