Kreuzfahrt-Portal mietet in der Hamburger Europa Passage

Europa Passage

Allianz Real Estate Germany hat eine Großvermietung mit einer Fläche von über 1.500 m² unter Dach und Fach gebracht. Das Kreuzfahrt-Portal Dreamlines GmbH hat 4.600 m² Bürofläche in der Hamburger Europa-Passage angemietet. Das Unternehmen war bisher in der Einkaufspassage an der Binnenalster Untermieter der HSH Nordbank ansässig und vergrößert nun zum 1. August 2017 seine Mietflächen in den Büroetagen der Europa Passage in der Ballindamm 40. Vermittelnd tätig waren die Maklerhäuser HIT Hamburger Immobilien Team GmbH Chartered Surveyors und Grossmann & Berger.

.