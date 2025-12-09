Kremer Legal verlagert Hauptsitz von Köln nach Mönchengladbach

Die Kanzlei Kremer Legal und zwei weitere Gesellschaften verlegen ihren Hauptsitz vom Kölner Zentrum in das neue Empfangsgebäude am Rheydter Hauptbahnhof. Damit konnte die Wirtschaftsförderung Mönchengladbach (WFMG) ein zukunftsweisendes Legal-Tech-Cluster gewinnen. Zum Einsatz kommen dabei auch Fördermittel aus dem Regionalen Wirtschaftsförderungsprogramm (RWP).

