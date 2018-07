Kreisverwaltung Steinfurt übergibt Baugenehmigung für Designer Outlet Ochtrup

Der Kreis Steinfurt erteilte am 05. Juli 2018 die Baugenehmigung für die Erweiterung des McArthurGlen Designer Outlet Ochtrup in der Laurenzstraße 51-55. Damit ist der Weg für die 3. Phase des Centers frei und die bauvorbereitenden Maßnahmen laufen auf Hochtouren.

„McArthurGlen wird die kommenden Monate für die bauvorbereitenden Planungen nutzen, um so im Frühjahr 2019 mit den Bauarbeiten beginnen zu können,“ sagt Henning Balzer, Development Director McArthurGlen Group. Mit der Eröffnung der zusätzlichen 7.550 m² Verkaufsfläche rechnet McArthurGlen Mitte 2020. Insgesamt beträgt die Verkaufsfläche des McArthurGlen Designer Outlets Ochtrup dann 19.050 m².



Zu den bereits bestehenden 72 Shops und 6 Restaurants mit mehr als 100 Marken kommen etwa 50 weitere Geschäfte sowie Gastronomiebetriebe hinzu, für die zusätzlich zu den bereits rund 650 Beschäftigten weitere Arbeitsplätze geschaffen werden.



„Mit der Erweiterung bringen wir das Center auf eine neue Stufe, was einen enormen Zugewinn für das Center und die lokale Wirtschaft bedeutet. Die Nachfrage ist entsprechend groß und mit der Erweiterung leisten wir unseren Beitrag zur Stadtentwicklung um dadurch, ein lebenswertes und attraktives Mittelzentrum Ochtrup dauerhaft zu erhalten und zu stärken. Die Menschen kommen nach Ochtrup, weil die Attraktivität des Ortes gestiegen ist und noch weiter steigen wird.“, zeigt sich Armin Wienker, Center Manager Designer Outlet Ochtrup, erfreut.



Mit der Partnerschaft zwischen Hütten Holding und McArthurGlen im ersten Quartal 2016 ist das Designer Outlet seit dem unter dem Namen McArthurGlen Designer Outlet Ochtrup bekannt. Eröffnet wurde es 2004, gefolgt von der ersten Erweiterung im August 2012. Das McArthurGlen Designer Outlet Ochtrup bietet Marken, wie Liebeskind Berlin, Scotch& Soda, Guess, Nike, Marc O’ Polo und viele weitere zu ganzjährig reduzierten Preisen an.