Kreissparkasse Köln kauft „Kaiser Carré“ in Siegburg

Die Kreissparkasse Köln erwirbt das Projekt „Kaiser Carré“ auf dem ehemaligen Goldberg-Areal in der Siegburger Innenstadt. Das Ensemble aus Einzelhandel und Wohnen wird von der Sparkassen-Tochter Pareto und der SiebersPartner GmbH realisiert und voraussichtlich 2024 bezugsfertig sein.

