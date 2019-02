Kreis Viersen stellt Jan van der Fels als BIM-Manager ein

Am 1. Februar übernimmt Jan van der Fels die neu geschaffene Position des „BIM“-Managers im Bereich Gebäudemanagement. Die Abkürzung BIM steht für Building Information Modeling. Der Bauingenieur van der Fels ist für die fachspezifische Betreuung und Unterstützung bei der BIM-Einführung sowie für die Begleitung der Bauprojekte aus dieser Sicht verantwortlich.

