Kreer Development feiert Auftakt in den Deutz Quartieren

Der lokale Projektentwickler Kreer Development hat sich die ersten Baufelder in der Quartiersentwicklung „Deutz Quartiere“ von der Gerch Group gesichert. Bei den Grundstücken handelt es sich um die vier Baufelder WA 1 bis 4, die den nördlichen Abschluss des Gesamtareals bilden, und auf denen rund 500 Wohnungen entstehen können. Bevor es aber losgehen kann muss noch vor Satzungsbeschluss für das Bebauungsplanverfahren gefasst werden. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

