Kreditfinanzierungslücke im Immobiliensektor wächst

Die Kreditfinanzierungslücke im Immobiliensektor wird laut der jüngsten Analyse von AEW größer. Danach ist das Defizit zwischen dem in einem bestimmten Jahr ursprünglich gesicherten Schuldenbetrag und dem zur Refinanzierung des Kredits bei Fälligkeit zur Verfügung stehenden Betrag im letzten Quartal 2022 in allen Märkten und Sektoren auf 51 Milliarden Euro gestiegen. Die Ausweitung der KFL ist eine Reaktion auf die rückläufigen Bewertungen, die zu höheren Beleihungsquoten (LTV) und Zinsdeckungsgraden (ICR) geführt haben.

.

„Laut unserer Analyse ist die Kreditfinanzierungslücke in Europa im letzten Quartal 2022 auf 51 Milliarden Euro angewachsen. Zurückzuführen ist dies auf geringere Kreditsicherheiten und allmählich greifende ICR-Obergrenzen. Betrachtet man allein die geschätzte LTV-basierte KFL, so ist diese Zahl seit unserer letzten Analyse im September 2022 um ca. 30% auf 32 Milliarden Euro gestiegen. Treiber sind Kapitalwertverluste, die sich weit schneller bemerkbar gemacht haben als erwartet„, erklärt Hans Vrensen, Managing Director, Head of Research & Strategy bei AEW.



„Kreditgeber und Kreditnehmer werden einen viel proaktiveren Ansatz verfolgen müssen, da der Markt in Bezug auf die Inflation, höhere Zinsen und neue Vorschriften im Vergleich zur GFK vor einer Reihe veränderter Herausforderungen steht. Regulierungsauflagen für Banken zur Absicherung von Krediten könnten dem Markt den erforderlichen Anstoß zur Überbrückung der wachsenden Geld-Brief-Spanne im aktuellen Konjunkturabschwung geben. Dies dürfte im Vergleich zur GFK eine schnellere Umschuldung bei anstehender Kreditfälligkeit ermöglichen, da die Verlängerung auslaufender Kredite ohne höheren Swap-Satz in diesem Fall wohl Kaum in Frage kommt“, so Vrensen weiter.



Der Bericht vertieft die Sept-22-Analysen zur Kreditfinanzierungslücke (KFL). Mit KFL wird das potentielle Defizit zwischen dem ursprünglich gesicherten Schuldenbetrag in einem bestimmten Jahr und dem Betrag bezeichnet, der zur Refinanzierung bei Kreditfälligkeit zur Verfügung steht. Das aktuelle Update berücksichtigt die letzten Kapitalwertprognosen der AEW, da diese die Beleihungsquoten (LTVs) bei einer Refinanzierung erhöhen, sowie die Einschätzung zu den weiteren Auswirkungen höherer Zinsdeckungsgrade (ICR).



Zunächst wird die LTV-bedingte KFL auf Basis der jüngsten Prognosen nun mit 32 Mrd. Euro bewertet. Dies ist vor allem den niedrigeren Prognosen für Kreditsicherheiten geschuldet, die 11 von 12 Immobiliensektoren in unseren drei Ländern betreffen, gegenüber lediglich 6 früheren Prognosen. Weitere Befürchtungen betreffen angesichts bevorstehender Refinanzierungen die Pauschalzinsen, die sich 2022 verdoppelt haben und Ende 2022 im UK bei 6,3 % und in Europa bei 4,0 % lagen. Aufgrund der dauerhaft hohen Zinsen scheint es angebracht, die Auswirkungen zu beziffern.



Die disruptiven Auswirkungen dieser Zinserhöhungen zeigen sich in den Zinsdeckungsgraden (ICR) alter Kredite, die 2023 refinanziert werden müssen und sektorübergreifend auf unter 1,6 gegenüber ihrem 10-Jahres-Durchschnitt von 3,25 fallen. Dies dürfte aus regulatorischer Sicht und mit Blick auf die Kapitalrücklage insbesondere für die finanzierenden Banken weder wirtschaftlich attraktiv noch akzeptabel sein. Auf der Grundlage des Inputs von Kreditvergabe- und Finanzexperten setzt AEW eine ICR-Refinanzierungsschwelle zwischen 1,6 und 2,4 an. Bei einem Mittelwert von 2,0 scheint die Aufwendung von 50% der Mieteinnahmen für Zinszahlungen begründet. Auf Basis dieser angenommenen ICR-Schwellenwerte kann mit Hilfe des höheren Refinanzierungsatzes und der gegenwärtigen Mieteinnahmen das zur Refinanzierung zur Verfügung stehende Fremdkapital für die im Zeitraum 2023-25 fälligen Kreditjahrgänge in den 12 Sektoren und Märkten prognostiziert werden. In den meisten Fällen liegt das ICR-beschränkte für die Refinanzierung zur Verfügung stehende Fremdkapital unter dem ursprünglichen Schuldenbetrag, so dass eine ICR-bedingte Kreditfinanzierungslücke entsteht.



Bei einer kombinierten KFL mit LTV- und ICR-Refi-Obergrenzen steigt die KFL in allen Sektoren noch auf 51 Milliarden Euro, wobei der ICR als restriktivster Treiber (ICR oder LTV) in den einzelnen Sektoren nun als KFL-Treiber klassifiziert wird und ausgehend von einem mittleren ICR-Wert von 2,0 37% der kombinierten KFL ausmacht. Im Ländervergleich entfallen 45% dieser kombinierten KFL auf Deutschland, 33% auf UK und 22% auf Frankreich. Um diese wachsende Lücke zu schließen und nachhaltige LTV- und ICR-Werte zu sichern, werden Kreditgeber und Kreditnehmer kreative Wege zur Umstrukturierung des Kapitals gehen müssen. Dazu sind mehr als die üblichen Laufzeitverlängerungen, der Verzicht auf Kennzahlen, Investitionsfallen und / oder die Teil-Umstrukturierung bestehender Kredite erforderlich, bevor diese Kredite insbesondere mit Hedging-Anforderungen refinanziert werden können. Die rechtliche und organisatorische Infrastruktur zur Bewältigung dieser Herausforderungen ist in der Zeit nach der GFK besser geworden. Auf den Luxus niedriger Zinsen und andere finanzpolitische Gegenmaßnahmen, wie die quantitative Lockerung in der Post-GFK-Ära, können wir dieses Mal allerdings nicht hoffen.