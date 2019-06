Krauss-Maffei zieht von Hannover in den VGP Park Laatzen

Der Maschinenbauhersteller Krauss-Maffei kehrt der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover den Rücken. Ende 2022 wird das hannoversche Unternehmen mit rund 750 Mitarbeitern nach Laatzen ziehen. Die Zieladresse ist der neue Gewerbepark „VGP Park Laatzen“ der VGP Gruppe im Gewerbepark Laatzen-Ost an der B443.

.

Der Logistikimmobilienentwickler hat das circa 28 ha große Grundstück von der Hannover Region Grundstücksgesellschaft mbH & Co. KG (HRG) erworben, die das Projekt gemeinsam mit der Stadt Laatzen über einen Zeitraum von rund acht Jahren entwickelt hat. „Uns hat vor allem das vielfältige Nutzungskonzept von VGP überzeugt, das sowohl Produktion als auch Logistik beinhaltet“, stellt Mattias Böhle, Geschäftsführer der HRG, fest. Auf dem Areal werden rund 112.000 m² vermietbare Flächen für Gewerbe-, Produktion- und Logistikunternehmen entstehen, deren erster Mieter das Maschinenbauunternehmen Krauss Maffei Berstorff ist.



„Wir freuen uns, dass wir mit dem Neubau die Basis für weiteres Wachstum geschaffen haben und somit weiter auf Innovationen und Qualität - made in Germany - setzen können“, sagt Matthias Sieverding, Präsident des Segments Extrusionstechnik der Krauss Maffei Gruppe. „Den Raum Hannover als Standort haben wir bewusst gewählt, um gemeinsam mit unseren erfahrenen Mitarbeitern die Zukunft gestalten zu können“, so Sieverding weiter. Mit dem Bau eines neuen Werkes für die Extrusionstechnologie plant Krauss Maffei Berstorff in die Zukunft, da die seit Jahrzehnten in Hannover genutzten Räumlichkeiten An der Breiten Wiese 3 zu klein geworden sind und nicht mehr den Anforderungen entsprechen. Die Pläne sehen einen 55.000 m² großen Hallen- und Bürokomplex auf einer 80.000 m² großen Fläche auf der Südseite des Gewerbeparks vor. Herzstück des neuen Firmensitzes wird ein Innovation Center mit modernster Extrusionstechnik sein. Ende 2022 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Die mit Technikums-, Produktions- und Büroflächen nach neuesten Standards ausgestattete Einrichtung ist für bis zu 750 Mitarbeiter ausgerichtet und bietet damit ausreichend Raum für zukünftiges Wachstum.



Laut VGP soll der gesamte Industrie- und Gewerbepark in den kommenden 3-5 Jahren fertigeststellt sein. In der zweiten Jahreshälfte 2020 sollen bereits die ersten Mieter einziehen.