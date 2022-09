Krasemann als Top-Nachwuchsförderer ausgezeichnet

Innovativ, digital und zukunftsorientiert sollen Verwaltungsunternehmen sein und handeln, wenn sie für Fach- und Führungskräfte attraktiv sein wollen. Aufgrund ihres besonders überzeugenden Konzeptes zur Nachwuchsförderung wurde die Krasemann Immobilienmanagement als Immobilienverwaltung des Jahres ausgezeichnet. Gemeinsam vergaben EBZ und VDIV zudem zwei Stipendien an engagierte junge Talente.

.

Vor den Augen und Ohren von weit über 1.000 Teilnehmenden des 30. Deutschen Verwaltertages wurden die drei Nominierten zur Immobilienverwaltung des Jahres vorgestellt. Pokal, Preisgeld, Urkunde und Unternehmensfilm erhielten die Krasemann Immobilien Management (Hannover, Platz 1), die Bayerische Immobilien Management (München, Platz 2) und die Contecta Immobilienverwaltung (Augsburg, Platz 3). Diese Unternehmen hatten es unter die letzten Drei geschafft und wurden am vergangenen Mittwoch, beim Festabend des 30. Deutschen Verwaltertages, in Berlin ausgezeichnet.



Sie überzeugten aufgrund ihrer hervorragenden Konzepte zur Nachwuchsförderung und -bindung. In den drei Unternehmen werden die jungen Mitarbeitenden besonders gut betreut und gefördert. Sie erhalten von Anfang an einen sogenannten Paten, es gibt regelmäßige Termine zum Austausch und die jungen Menschen werden schnell mit in die Verantwortung genommen. Sie erhalten eigene Projekte und werden ermutigt, ihre Meinung zu vertreten und neue Wege zu gehen. „Über fehlende Fachkräfte wird viel debattiert. Wir als Verband zeichnen daher dieses Jahr Unternehmen aus, die sich aktiv und engagiert für junge Mitarbeitende einsetzen. Sie zu fördern und zu binden, ist die richtige Art, dem Fachkräftemangel zu begegnen“, erklärt Martin Kaßler, Geschäftsführer des VDIV Deutschland, beim Festabend.



Stipendium für Nachwuchskräfte

Doch auch außerhalb der Unternehmen wird gefördert: So erhielten gestern Abend zwei Nachwuchskräfte je ein Stipendium. Gemeinsam hatten die EBZ (Europäisches Bildungszentrum der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft (EBZ)- gemeinnützige Stiftung) und der VDIV Deutschland zwei Stipendien ausgelobt. Gewonnen haben das Stipendium zum Immobilienfachwirt der 29-jährige Sven Drewes aus Nordrhein-Westfalen und das Stipendium zur Immobilienverwalterin die 21-jährige Emily Clauß aus München. In seiner Laudatio lobte Adolf Bismark, stellvertretender Vorsitzender der EBZ, die Motivation und Einsatzbereitschaft der beiden und wünschte ihnen, dass dieser Schritt „das Beste sei, was ihnen beruflich passieren konnte.“ „Außerdem freue ich mich, dass wir mit den Stipendien zwei jungen Talenten den Karriereweg ebnen können und wünsche ihnen viel Erfolg“, so Bismark. Im Anschluss an die Ehrungen wurden die Preisträger beim Festabend des 30. Deutschen Verwaltertages gebührend gefeiert.