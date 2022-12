Krapp Eisen mietet Lagerhalle in Mogendorf

Das Familienunternehmen Krapp Eisen aus Lohne, das seit über 125 Jahren in den Bereichen Handel, Bauprojekte und Service tätig ist, bezieht einen neuen Standort im Westerwaldkreis des Bundeslandes Rheinland-Pfalz.

.

Die Liegenschaft in der Krugbäckerstraße 11 in Mogendorf umfasst 3.500 m² Hallenfläche, 200 m² Bürofläche sowie eine Freifläche von 1.400 m². Der Standort befindet sich nordöstlich von Koblenz und ist direkt über die Anschlussstelle Ransbach-Baumbach an die BAB 3 angebunden, zusätzlich befindet sich die BAB 48 in unmittelbarer Nähe. Für die Vermittlung des langfristigen Mietvertrages zeichnen sich die Immobilienberater der Immolox GmbH verantwortlich. Eigentümer der Immobilie ist ein privater Investor.