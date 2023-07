Krankenkasse zieht an den Dortmunder Phoenix-See

Auf einem der letzten verfügbaren Grundstücke am Dortmunder Phoenix-See entsteht aktuell das Südtor am See. Wie der Projektentwickler und Eigentümer Freundlieb mitteilt, unterzeichnete nun die Krankenkasse BIG direkt gesund einen langfristigen Mietvertrag über etwa 7.400 m² Mietfläche nebst Stellplätzen in der hauseigenen Tiefgarage. Voraussichtlich im 3. Quartal 2025 sollen die rund 670 Mitarbeiter am Standort Dortmund ihr neues Domizil beziehen können.

.

Mit der Suche nach geeigneten Immobilien war das Maklerhaus Cubion exklusiv mandatiert. Die Immobilienstrategie, das Workplace Consulting und das Projektmanagement lag in den Händen von Pro m². Wesentliche Entscheidungskriterien waren neben der Wirtschaftlichkeit, die gute Erreichbarkeit mittels ÖPNV, eine insgesamt gute Infrastruktur, die hohe Flächeneffizienz im Südtor sowie eine ausgeprägte Nachhaltigkeit des Projektes. So wird eine Zertifizierung als Energieeffizienzhaus BEG 40 NH angestrebt und somit das Qualitätssiegel „Nachhaltiges Gebäude“.



„Auf dem rund 3.100 m² großen Grundstück mit der Adresse Hörder-Bach-Allee 1-3 entsteht ein repräsentatives und flexibles 5-geschossiges Bürogebäude, welches sich bereits im Bau befindet. Der Baukörper nach Entwurf des Büros P/E/P Architekten + Stadtplaner fügt sich mit einer differenzierten Gebäudefigur und einer hochwertigen Natursteinfassade wie selbstverständlich in die exponierte Lage an der Einfahrt zum Phoenix-See ein“, informiert Freundlieb-Gesamtprojektleiter Frank Hofmann. Neben der Entwicklung des Gebäudes ist Freundlieb außerdem für die bauliche Umsetzung zuständig.



„Da unser Mietvertrag an der Rheinischen Straße 1 zu Ende 2025 ausläuft, haben wir die Chance genutzt, uns neu auszurichten. Wir haben gemeinsam mit pro m² ein modernes Arbeitsplatzkonzept für die Zukunft entwickelt, welches ein flächeneffizientes Raumprogramm unter Berücksichtigung unserer Homeoffice-Quote mit einer hohen Aufenthaltsqualität für unsere Mitarbeiter vereint“, erklärt der BIG-Vorstandsvorsitzende Peter Kaetsch. „Im Südtor am See sehen wir unsere Vorstellungen perfekt abgebildet, gerade auch unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit. Und da die Immobilie sich bereits im Bau befindet, passte hier auch die vorgesehene Zeitschiene für unseren Umzug hervorragend.“ „Die Immobilie erfüllt optimal unsere Anforderungen an eine moderne Arbeitswelt, die sich flexibel den unterschiedlichen Anforderungen anpassen muss: ruhige Flächen für konzentrierte Fallbearbeitung, akustisch optimierte Bereiche, um unsere Kundentelefonate datenschutzkonform durchführen zu können, aber auch kollaborative Flächen für interdisziplinäres Arbeiten, bei dem zum Beispiel neue Produkte für unsere Kunden entwickelt werden“, ergänzt Markus Bäumer, Personalvorstand der BIG.



„Wir haben damit wieder die bisher größte Einzelvermietung am Dortmunder Büromarkt in diesem Jahr abgewickelt“, resümiert Heiko Keller, Director der Cubion Immobilien AG. Bereits im Vorjahr hatte das Unternehmen mit der Vermietung im SKOffice an Thyssenkrupp Nucera (8.900 m²) den größten Abschluss gemeldet [wir berichteten].