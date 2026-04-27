Krankenkasse BIG zieht ins Aachener Quartier Nord

Die Krankenkasse BIG direkt gesund zieht Mitte 2027 ins Quartier Nord der Landmarken AG in Aachen. Dafür entstehen auf rund 2.000 m² im ehemaligen Möbelhaus Trösser moderne Büro- und Kollaborationsflächen. Der unterzeichnete Mietvertrag hat eine Laufzeit von zehn Jahren.

.

Das Gebäude in der Gut-Dämme-Straße 8 wird nach dem Auszug des Möbelhauses zu einem lebendigen Standort für Arbeiten und Einkaufen umgestaltet. Die bislang geschlossene Fassade im ersten Obergeschoss wird durch den Einbau großzügiger Fensterflächen vollständig geöffnet. Insgesamt werden im Gebäude 4.000 m² auf zwei Etagen transformiert. Auch die neuen Einzelhandelsflächen im Erdgeschoss werden belebt, u.a. durch Louis Motorradbekleidung und -technik.