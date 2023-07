Die Kocks Kranbau GmbH hat eine ca. 730 m² große Bürofläche in Bremen angemietet. Die Flächen befinden sich im 2. Obergeschoss des Bürohauses „Unicom II“ in der Bürolage Technologiepark und Universität in der Mary-Somerville-Straße 14. Vermieter des Objektes ist die Union Investment Institutional Property GmbH, vertreten durch die Imaxxam Asset

[…]