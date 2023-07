Krämmel und Walser feiern Richtfest in Fürstenfeldbruck

In Fürstenfeldbruck errichtet die Krämmel Unternehmensgruppe gemeinsam mit der Walser Immobiliengruppe 48 Wohneinheiten, verteilt auf drei Häuser. Im September 2022 starteten die Baumaßnahmen, angefangen mit dem Rohbau und der Errichtung der Tiefgarage, die aus 66 Einzelstellplätzen besteht. Der Baufortschritt liegt deutlich vor dem angestrebten Terminplan, sodass der Rohbau aller drei Häuser Ende Juli 2023 fertiggestellt werden kann. Dieser Meilenstein wird mit einem großen Richtfest auf der Baustelle gefeiert, in dessen Zuge auch die neu errichtete Musterwohnung eingeweiht wird.

Bereits im Frühjahr 2024 sollen die Baumaßnahmen abgeschlossen sein, sodass die Übergaben der fertiggestellten Wohnungen an die zukünftigen Bewohner erfolgen können. Einen großen ökologischen Beitrag zur Nachhaltigkeit liefert die Ausführung der Außenwände in Holz-Hybridbauweise. Diese besonders gut gedämmten Bauteile ermöglichen in Kombination mit einem vorgesetzten Wärmedämmverbundsystem eine hervorragende Öko- und Energiebilanz. Zusätzlich verfügt die Wohnanlage über eine Grundwasserwärmepumpe und eine Photovoltaikanlage. Die Photovoltaikanlage verbleibt im Eigentum der Bewohner, der eigens erzeugte Sonnenstrom sorgt für reduzierte Nebenkosten und das auf langfristige Sicht. Die späteren Eigentümer erwerben somit ein absolut nachhaltiges Energie-Konzept unabhängig von fossilen Brennstoffen.



Ein dezentrales Lüftungssystem mit Wärmerückgewinnung sorgt für gesundes Raumklima, extensive Dachbegrünung, eine Drei-Scheiben-Wärmeschutzverglasung und die Lademöglichkeit für E-Mobilität an den Tiefgaragenstellplätzen runden das nachhaltige Energiekonzept ab.