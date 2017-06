KPS wird Ankermieter auf 8.000 m² im Dortmunder Kontor am Kai

Das Dortmunder Bürogebäude Kontor am Kai am Phoenix See hat einen Ankermieter gefunden. Das Beratungshaus KPS wird auf rund 8.000 m² in den Neubau, der im ersten Quartal 2019 fertiggestellt sein soll, einziehen. „Wir freuen uns, dass sich KPS als europaweit führendes Beratungshaus für uns entschieden hat und in das Kontor am Kai einzieht“, betont Jens Freundlieb, Geschäftsführer der Freundlieb Bauunternehmung.

Das Büro- und Geschäftshaus Kontor am Kai wird auf einem 2.400 m² großen Grundstück direkt am Südufer des Hafenbeckens nach Plänen des Architekturbüros Kleihues+Kleihues errichtet. Das 5- bzw. 6-geschossige Gebäude verfügt über eine Mietfläche von ca. 9.239 m², wovon rund 8.000 m² auf Büros und 1.200 m² auf Gastronomieflächen im Erdgeschoss entfallen. Zudem verfügt das Gebäude über rund 158 Tiefgaragenstellplätze. Die Wärmeerzeugung erfolgt über eine energieeffiziente Kraft-Wärme-Kopplung (KWK), die gleichzeitig mechanische Energie umweltfreundlich und CO2 -optimiert in Strom und nutzbare Wärmeenergie umwandelt. Damit berücksichtigt das Gebäude ökologische Grundsätze in vorbildlicher Weise. Die Erschließung des Gebäudes erfolgt über die Straße Am Kai, die den südlichen Bereich des Hafenquartiers am Phoenix See mit der Hermannstraße verbindet.