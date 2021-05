KPMG engagiert Alexander Uthoff für Münchner Niederlassung

Der 49-Jährige verstärkt KPMG als Director im Bereich Real Estate in München. Uthoff blickt auf eine über 20-jährige Beraterkarriere im Bereich Real Estate Management zurück und war zuletzt bei der BearingPoint GmbH für den Bereich Real Estate Advisory verantwortlich. Er hat Profit- und Non-Profit Unternehmen sowie die öffentliche Hand in immobilienwirtschaftlichen Fragestellungen entlang der Wertschöpfungskette ganzheitlich beraten.

.

„Ich freue mich auf meine neue Aufgabe. KPMG ist mit der Breite und Tiefe des Dienstleistungsportfolios in dem Sektor Real Estate und Asset Management sehr gut aufgestellt, so dass eine integrierte und innovative Beratung aller Branchen in immobilienwirtschaftlichen Herausforderungen optimal möglich ist“, kommentiert Alexander Uthoff.



„Mit seiner langjährigen Erfahrung und hohen Expertise wird Alexander Uthoff einen wichtigen Beitrag leisten, unsere Kunden in Zeiten neuer Herausforderungen, Chancen und Risiken sicher zu begleiten“, ergänzt Dr. Hans Volkert Volckens, Head of Real Estate & Asset Management bei der KPMG AG.