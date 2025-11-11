Kosmetikunternehmen L’Oréal bleibt im Düsseldorfer Horizon

Der Kosmetikweltmarktführer L’Oréal bekennt sich zu seinem Düsseldorfer Standort für die DACH-Region und wird das Landmarkbuilding „Horizon“ an der Johannstraße 1 weiterhin exklusiv als Hauptmieter nutzen. Dazu hat L‘Oréal seinen Mietvertrag über rund 24.300 m² Büro-, Lager- und Terrassenfläche bis 2032 verlängert.

Das prominente Gebäude wurde 2017 durch die Projektenentwickler Die Developer und HPP-Architekten fertiggestellt und durch L’Oréal bezogen. JLL hat den Mieter damals ebenfalls beraten und beim Innenausbau unterstützt. Eigentümer des mit DGNB-Gold zertifizierten Objekts ist die Horizon Development GmbH, vertreten durch die BNP Paribas Real Estate Investment Management GmbH [wir berichteten].