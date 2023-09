Korts vermittelt zwei Mietvertäge

Das 2018 gegründete Film- und Videostudio PM Films expandiert und verlegt sein bisheriges Studio innerhalb Wandsbeks vom Friedrich-Ebert-Damm in den Mühlenstieg 9, in unmittelbarer Nachbarschaft zum Quarree am Wandsbek Markt. Hierzu wurden ca. 120 m² Büro- und Lagerfläche angemietet, die in den kommenden Monaten umfangreich für die zukünftige Nutzung revitalisiert werden. Mit dem Umzug wird auch das Leistungsangebot von PM Films weiter ausgebaut. Die Korts Immobilien GmbH hat den privaten Vermieter bei der Neuvermietung seiner Immobilie exklusiv beraten und den Mieter vermittelt.

.

Zudem hat die Hydrotechnik Offshore GmbH aus Lübeck für die Hamburger Niederlassung eine ca. 160 m² große Bürofläche im Skandinavien-Center (Am Neumarkt 30) gemietet. Das innovative Unternehmen betreibt die Entwicklung, Herstellung und Installation von technologisch wegweisenden Ausrüstungen und Systemen für die Offshore-Industrie. Durch die Synergie von hochentwickelten Offshore-Technologien mit Umweltschutzinitiativen wie dem „Big Bubble Curtain“ festigt die Hydrotechnik



Offshore GmbH ihre Position als Vorreiter in der Branche und unterstreicht eindrucksvoll, wie technische Neuerungen maßgeblich zur Bewältigung globaler Umweltproblematiken beitragen. Das in den 1960er Jahren erbaute Gewerbeareal ist unmittelbar an der A24 gelegen und konnte dank bezugsfertiger Mieteinheiten kurzfristig an den Mieter übergeben werden. Während der private Vermieter von Apleona Real Estate Management vertreten wurde, hat Korts Immobilien den Mieter bei der Standortsuche erfolgreich beraten und vermittelt.