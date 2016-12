Korrekturgesetz zur WIKR kratzt nur an der Oberfläche

Verhalten enttäuscht reagiert die Branche auf den vom Bundeskabinett nun beschlossenen Gesetzentwurf zur Änderung der deutschen Auslegung der europäischen Wohnimmobilienkreditlinie. Das von Länderseite und Branchenvertretern mit Vehemenz und Engagement initiierte und vorangetriebene Verfahren bleibt in seinem Ergebnis hinter den Erwartungen zurück. Prinzipiell wird das beanstandete (deutsche) Gesetz nämlich gar nicht angerührt. Vielmehr sieht der Kabinettsentwurf eine quasi institutionelle Ausnahmeregelung vor: Bundesjustizministerium und Bundesfinanzministerium erhalten die Ermächtigung, in Absprache eine eigene Verordnung zur Kreditwürdigkeitsprüfung zu erlassen. Eine bürokratische Spitzenleistung. Überhaupt nicht angetastet wurden die Regelungen zur Darlehensrückzahlung in Lebenszeit. Und: Die vorgeschlagenen Ausnahmeklauseln (Ausschluss vermieteter Objekte und Renovierungsdarlehen bis 75.000 Euro) fanden keinen Niederschlag im vorgelegten Entwurf.

.

Nach Ansicht von Michael Schick, Präsident des Immobilienverbandes IVD, gehört eine „Regelung gegen die Altersdiskriminierung“ unbedingt in das Gesetz aufgenommen. Gemeint ist damit die Vorschrift, dass ein Darlehnsnehmer persönlich befähigt sein muss, den Kredit zurückzuzahlen - also in der zu erwartenden Lebenszeit. Diese Leitlinie verhindert aktuell vielfach die Kreditvergabe an durchaus solvente Rentner. Ausnahmen könnten prinzipiell über das vom Kabinett vorgeschlagene Ermächtigungsvehikel auf den Weg gebracht werden - nur wäre es ungleich einfacher, den Passus gleich aus dem Gesetz zu tilgen.



Grundsätzliche Zustimmung findet dagegen die vorgesehene Berücksichtigung der Wertsteigerung von Wohnimmobilien (beispielsweise durch Renovierungsmaßnahmen) im Hinblick auf die Kreditwürdigkeitsprüfung.



Das neue Konstrukt, mit dem die Vergabe von Immobilienkrediten gedrosselt werden kann, wenn sich die Anzeichen für eine Immobilienblase mehren, ist ebenfalls bemerkenswert. Wie vom IVD gefordert hat das Kabinett der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) nicht die alleinige Kompetenz zugeschustert, gegenüber Finanzinstituten im Gefahrenfall Obergrenzen festsetzen zu können. Stattdessen muss nun ein mehrstufiges Anhörungsverfahren durchlaufen werden: Zunächst Spitzenverbände der Banken plus Bundeswirtschaftsministerium und Bundesjustizministerium, ergänzt durch Vertreter des Bundesbauministeriums. Wenn sich diese mit- und untereinander ausgetauscht haben, wird der Finanzausschuss des Deutschen Bundestages unterrichtet. Vorgaben, wie lange das Procedere insgesamt dauern soll, wurden nicht gemacht. Der IVD-Präsident hält das Gesetz, gelinde gesagt, für verzichtbar - aber wenn schon, dann sollten auch noch die Spitzen der Immobilienwirtschaft mit eingeladen werden.