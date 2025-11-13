Korian und Betterspace modernisieren 54 Pflegeeinrichtungen

Korian und Betterspace setzen ihr gemeinsames Dekarbonisierungsprogramm im deutschen Pflegemarkt fort: Nach elf erfolgreich optimierten Einrichtungen im Jahr 2024 werden nun weitere 42 Standorte energetisch modernisiert. Ziel ist eine deutliche Senkung des Energieverbrauchs pro m² – mit über 30.000 LoRaWAN-Komponenten der better.energy-Lösung.

.

Korian möchte als Betreiber von 223 Pflegeeinrichtungen und 66 betreuten Wohnanlagen in Deutschland seine CO₂-Reduktionsziele im Einklang mit dem Pariser Klimaschutzabkommen möglichst wirtschaftlich. Der europäische Mutterkonzern Clariane strebt eine Senkung der absoluten Treibhausgas-Emissionen aus Energie und Kältemitteln um 46 Prozent bis 2031 an – im Einklang mit den Zielen des von der SBTi validierten Übergangsplans für die Gruppe. Clariane ist ein führender europäischer Anbieter in den Bereichen Pflege, medizinische Versorgung und Betreuung. Auf dem Weg, die hoch gesteckten Dekarbonisierungsziele zu erreichen, begleitet Betterspace Korian als wichtiger Technologiepartner. Die better.energy-Lösung hat sich als eine der wirtschaftlichsten Maßnahmen zur Energieeinsparung erwiesen und steigert zugleich den energetischen Standard sowie den Wert der Pflegeimmobilien.



„Unser erklärtes Ziel für Ende 2025 ist es, den Energieverbrauch an allen Standorten auf 133 Kilowattstunden pro m² und Jahr zu senken. Ausgangspunkt hierzu war ein Energieverbrauch von 175 Kilowattstunden pro m² im Jahr 2021. Das neue Ziel für 2026 wird über das Climate Committee noch festgelegt. Korian treibt verschiedene Maßnahmen zur Erreichung der Ziele voran, wobei sich die better.energy-Lösung als eine der wirtschaftlichsten erwiesen hat, neben anderen Hebeln wie dem Kauf kohlenstoffarmer Energien“, erläutert Benjamin Cabanes, Mitglied des Management Boards von Korian Deutschland und Chief Real Estate Officer.



Wie Pflegeeinrichtungen schnelle Fortschritte bei der Senkung ihres Energieverbrauchs und ihrer Energiekosten erzielen können, zeigt ein Blick auf die technische Lösung von Betterspace im Dekarbonisierungsprojekt mit Korian. Eine funkbasierte Heizkörpersteuerung über den offenen LoRaWAN-Funkstandard ermöglicht dabei eine kabellose Mess-, Steuer- und Regelungstechnik – ohne bauliche Veränderungen. Die cloudbasierte Software der better.energy-Lösung erlaubt neben einem standortübergreifenden Heizkörpermanagement eine regelbasierte Einzelraumsteuerung. Für individuellen Komfort lässt sich diese jederzeit auch durch Bewohnerinnen und Bewohner oder Mitarbeitende manuell bedienen. Zudem sorgt die Open-API-Plattform von better.energy für eine effiziente Übertragung von Telemetriedaten wie Temperaturverläufen, Luftfeuchtigkeitswerten oder Ventilstellungen in weiterführende Systeme. Die better.energy-Lösung wurde dabei in das bestehende LoRaWAN-Netz von Korian eingebunden.



„Die Ausstattung von 42 Standorten mit über 30.000 Komponenten war natürlich eine Herausforderung, die wir jedoch gerne angenommen haben. Letztendlich hat das Projekt auch die Skalierbarkeit unserer better.energy-Plattform gezeigt“, sagt Benjamin Köhler, Managing Director bei Betterspace. Zeit gespart und Ressourcen geschont hat die enge Zusammenarbeit der Projektteams von Korian und Betterspace sowie das individuell auf die Wertschöpfungskette von Korian abgestimmte Projektmanagement. Betterspace begleitet das Unternehmen von den ersten Analyse- und Planungsschritten bis hin zur finalen Inbetriebnahme und Wartung. Die Ausstattung weiterer Standorte für 2026 ist bereits geplant.



Erste Ergebnisse aus den ersten zwölf Projekten von Betterspace und Korian bestätigen eine Reduzierung des Energieverbrauchs im Bereich der Heizung zwischen 15 und 25 Prozent – unter Berücksichtigung angenehmer Temperaturen für die Bewohnerinnen und Bewohner. Zusätzlich attraktiv ist die Förderfähigkeit der better.energy-Lösung in Höhe von 15 Prozent der Projektkosten.