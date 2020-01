Koreanischer Automobilzulieferer bezieht Logistikflächen in Leipzig

Die Mobis Parts Europe N.V. Zweigniederlassung Deutschland hat im Logistikpark Leipzig, Am alten Flughafen 1, bereits im November 2019 ca. 10.060 m² Logistikfläche angemietet und bezogen. Das europäische Tochterunternehmen des koreanische Automobilzulieferers ist hauptsächlich für Hyundai und Kia tätig. Mit dieser Anmietung hat Mobis Parts seinen zweiten Logistikstandort in Mitteldeutschland von Halle (Saale) in die sächsische Metropole verlagert. Die Vermietung im Auftrag des Eigentümers, der Logistikpark Leipzig GmbH, erfolgt über die Demire AG. Der insgesamt rund 28.700 m² umfassende Gebäudekomplex ist damit nahezu vollvermietet. JLL war bei dieser Anmietung beratend und vermittelnd für die Demire AG tätig.

