Koreaner kaufen Edge Amsterdam West für rund 250 Mio. Euro

Die Warburg-HIH Invest Real Estate hat ein Konsortium von koreanischen Investoren bei der Akquisition des Projekts Edge Amsterdam West beraten. Die Immobilie wurde per Forward-Funding-Deal vom niederländischen Entwickler Edge Technologies erworben und in einen Fonds der koreanischen Investoren Hana Alternative Asset Management (HAAM) und der NH Investment & Securities eingebracht. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Laut Marktinformationen soll sich dieser aber auf rund 250 Mio. Euro belaufen.

