Koprian iQ übernimmt Markt-Center Potsdam & Der Clou Berlin

Zum Monatsanfang hat die Koprian iQ Management GmbH das Langzeit-Management des Markt-Centers Potsdam und des Einkaufszentrums Der Clou Berlin-Reinickendorf in Hellersdorf. Damit konnte der Dienstleister bereits die fünfte Managementübernahme in 2018 vermelden.

Nachdem im Januar 2018 die Mercaden Dorsten in das Management übernommen wurden, folgte das Uni-Center Bochum-Querenburg und im Oktober das Marktplatz Center Berlin-Hellersdorf. Mit der Übernahme des Managements für das im Dezember 1997 eröffnete Markt-Center Potsdam in der Breite Straße 27 sowie des im August 1988 eröffnete Berliner Einkaufszentrum Der Clou am Kurt-Schumacher-Damm 1-15 hat die Koprian iQ alleine in 2018 ca. 90.000 m² Mietfläche zusätzlich zu den bereits bestehenden Managementverträgen für die Center Trier Galerie, Flensburg Galerie, Rathaus Galerie Essen, Rathaus Galerie Hagen und Schwabencenter Augsburg übernommen.



„Das Jahr 2018 ist für uns bisher sehr erfolgreich gelaufen, dies bezogen auf die Akquise neuer Managementobjekte, dem Abschluss von Beratungsverträgen für Repositionierungen und Revitalisierungen sowie auch bezogen auf die Vermietung. In der Vermietung wurde das hervorragende Ergebnis mit über 40.000 m² in 2018 erreicht!“ so Helmut Koprian, Vorsitzender der Geschäftsführung u. a. auch zuständig für den Fachbereich Funktionale Konzeption, Optimierungen und Refurbishment sowie Vermietung.



Nachdem gerade erst die positive Entscheidung zur Repositionierung der Mercarden Dorsten getroffen wurde und im ersten Quartal 2019 mit der baulichen Repositionierung begonnen wird, stehen mit dem Uni-Center Bochum-Querenburg und dem Marktplatz Center Berlin-Hellersdorf sowie dem Einkaufszentrum Der Clou drei weitere Objekte auf der Agenda.