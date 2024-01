Die stationäre, kosmetische Zahnaufhellung Konzept Weiss expandiert und mietet im Ansgarhof in der Hamburger Innenstadt 85 m² Ladenfläche. Das Mietverhältnis beginnt am 1. Februar 2024. Vorheriger Nutzer der Fläche in der Neuen ABC-Straße 10 war Object Carpet. Vermieter ist ein gewerblicher Eigentümer. Die Robert C. Spies Gewerbe & Investment GmbH

[…]