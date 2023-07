Kontinent Spedition mietet kompletten Logistikneubau in Stadtroda von Garbe

Garbe hat das noch im Bau befindliche Logistikzentrum in Stadtroda bei Jena ein halbes Jahr vor der geplanten Fertigstellung bereits vollvermietet. Alleiniger Nutzer des 35.500 m² umfassenden Objekts im Stadtteil Bollberg wird die Kontinent Spedition GmbH. Den Bau des Logistikzentrum hatte Garbe Ende letzten Jahres spekulativ begonnen [wir berichteten].

