Kondor Wessels und Treucon schließen Wohnprojekt in Blankenfelde-Mahlow ab

Die Kondor Wessels Bouw Berlin GmbH, die als Generalunternehmer für die Treucon Gruppe auf dem rund 10.500 m² großen Grundstück Am Lückefeld 23-39 in Blankenfelde-Mahlow neun Mehrfamilienhäuser errichtet hat, hat das Neubauprojekt Ende Juli übergeben. Sozusagen pünktlich zum Start des neuen Projekts der beiden langjährigen Partner. Denn parallel kündigten die beiden den Baustart eines neuen Wohnprojekts zwischen dem Trinidadweg und dem Galapagosweg in Berlin an.

.

Abschluss in Blankenfelde-Mahlow

Die Mehrfamilienhäuser liegen zentral in Blankenfelde-Mahlow. Die insgesamt 126 Mietwohnungen mit einer Gesamtwohnfläche von ca. 7.700 m² verteilen sich auf jeweils vier Geschosse. Die Ein- bis Dreizimmerwohnungen sind zwischen 44 und 80 m² groß und verfügen jeweils über einen eigenen Balkon oder eine Terrasse bzw. im Dachgeschoss über eine Dachterrasse. 126 Außenstellplätze sowie diverse Fahrradabstellmöglichkeiten runden die neuen Mehrfamilienhäuser ab. Supermärkte sowie Geschäfte des täglichen Bedarfs und Restaurants sind fußläufig entfernt. Das Ortsbild der Gemeinde ist geprägt von Ein- und Mehrfamilienhäusern auf Gartengrundstücken.



Auftakt für das Projekt Havelmarina

Während Kondor Wessels die Baustelle in Blankenfelde-Mahlow geräumt hat, geht es jetzt auf dem 2.011 m² großen Grundstück von zwischen Trinidadweg und Galapagosweg in Berlin los. Geplant sind zwei Neubauhäuser mit 22 Mietwohnungen. Das soziale Wohnungsbauprojekt richtet sich dabei besonders an Familien mit Kindern und junge wie ältere Paare. Mit dem Projekt Havelmarina wollen die beiden Partner zur Entspannung des Berliner Wohnungsmarktes beitragen. Die Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen sind 54 bis 84 m² groß und mit Balkonen oder Terrassen ausgestattet. Die Fertigstellung ist für das vierte Quartal 2021 geplant. Der Start der Vermietung der Wohnungen soll Ende des Jahres 2021 stattfinden. Die Ausführungsplanung der Gebäude übernahm das Architekturbüro LS aus Berlin.