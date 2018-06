Am 15. Juni 2018 wurde das Bürogebäude an der Stresemannstraße 57 in Berlin-Kreuzberg an den Deutschen BundeswehrVerband übergeben, der das Gebäude noch im Juni 2018 beziehen wird. Das Projekt mit einer Büronutzfläche von ca. 3.700 m² und mehr als 145 Arbeitsplätzen ergänzt das durch Wohn

Fotos: Kondor Wessels



[…]