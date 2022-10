Kondor Wessels übergibt Kappus-Höfe in Offenbach

Kondor Wessels hat die Kappus-Höfe, die in den vergangenen Jahren auf dem ehemaligen Gelände der Kappus-Seifenfabrik entstanden sind, pünktlich an die Gemeinnützige Baugesellschaft mbH in Offenbach am Main (GBO) übergeben. So ziehen derzeit auch die letzten Bewohner in ihre neuen Wohnungen ein.

Der Projektentwickler hat an der Ecke Luisenstraße, Geleitsstraße und Ludwigstraße auf einer Grundstücksfläche von ca. 17.200 m² insgesamt 17 Häuser mit insgesamt 311 Wohneinheiten planmäßig errichtet. Die Gesamtwohnfläche von ca. 26.000 m² ist in 150 Mietwohnungen und 129 Eigentumswohnungen aufgeteilt. 32 der Wohnungen sind als geförderte Mietwohnungen bereits im März 2021 an die städtische Wohnungsbaugesellschaft GBO übergeben worden. Das Projekt wurde im geplanten Zeitraum fertiggestellt.



„Das Projekt hat aufgrund seiner Lage in der Stadt und seiner Größe eine besondere Bedeutung für die weitere Entwicklung der Innenstadt Offenbachs. Es schließt eine Lücke zwischen Luisenstraße und Ludwigstraße und leistet einen wesentlichen Beitrag für das Zukunftsprojekt der Stadt Offenbach: Die Innenstadt neu denken. Wir freuen uns, hier durch Belebung und neue Atmosphären unseren Teil beitragen zu können und sehen uns durch die fröhlichen Gesichter der Bewohnerinnen und Bewohner bei der Übergabe bestätigt.“, erläutert Till Diekmann, Niederlassungsleiter der Frankfurt Main GmbH.



Auch Offenbachs Oberbürgermeister Dr. Felix Schwenke freut sich über den Einzug der letzten Bewohner: „Die Kappus-Höfe sind eines der größten Wohnungsbauprojekte in Offenbach in den vergangenen Jahren, aktiv begleitet durch meinen Amtsvorgänger Horst Schneider. Es war uns politisch wichtig, dass bei der Entwicklung des ehemaligen Kappus-Standortes auch geförderter Wohnraum entsteht. Dies ist hier mit Kondor Wessels und unserer städtischen Wohnungsbaugesellschaft GBO gut umgesetzt worden. Dass sich jetzt noch ein zweites Projekt seitens Kondor Wessels in Offenbach anschließt, ist sehr erfreulich, zugleich aber auch wenig überraschend: mehr als 10.000 Menschen mit Arbeitsplatz, also Menschen, die sich ihren Wohnort frei aussuchen können, sind in den letzten gut fünf Jahren nach Offenbach gezogen. Dabei sind die Menschen, die Offenbach als neuen Wohnort wählen, ein eindrucksvoller Beleg für das gestiegene Ansehen der Stadt. Kondor Wessels zählt zu denen, die das früh erkannt haben.“



Im Zuge der städtischen Weiterentwicklung freut sich die Kondor Wessels Gruppe über den Bau- sowie Vertriebsstart eines weiteren Projekts in Offenbach, die Rosenhöhe. Hier werden 70 Eigentumswohnungen auf dem Grundstück Eifelweg 8-10 und Dietzenbacher Straße 119 entstehen; der Vertriebsstart ist inzwischen erfolgt. Auf einer Grundstücksfläche von 6.680 m² entstehen dort nochmals sieben Häuser mit Zwei- bis Vierzimmerwohnungen, für die die Kondor Wessels Gruppe die Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung sowie auch die Realisierung selbst übernommen hat. Ab Anfang 2025 sollen hier die zukünftigen Bewohner den Blick auf den begrünten Innenhof mit Spielplatz oder die Aussicht auf den direkt angrenzenden Stadtwald genießen können.