Kondor Wessels legt Grundstein für das Wohnprojekt Leo in Berlin-Lichtenberg

Visualisierung des Quartier Rosenfelder Ring

© Kondor Wessels

Kondor Wessels setzt die Neubauoffensive im Berliner Stadtteil Lichtenberg fort. In Anwesenheit von Sebastian Scheel, Staatssekretär für Wohnen bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, fand heute die feierliche Grundsteinlegung für das Wohnprojekt „Leo“ an der Löwenberger Straße statt.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Stadt und Land Wohnbauten-Gesellschaft mbH Kondor Wessels Holding GmbH Howoge Berlin

Auf dem rund 4.700 m² großen Projektareal entstehen insgesamt 166 Wohnungen mit zusammen rund 9.480 m² Wohnfläche. Es handelt sich dabei um 120 nach wie vor sehr gefragte 1- und 2-Zimmerwohnungen, die anderen 46 Wohnungen umfassen familienfreundliche 3 beziehungsweise 4 Zimmer. Außerdem sind 2 kleine Gewerbeeinheiten mit zusammen zirka 157 m² vorgesehen sowie 40 Tiefgaragenstellplätze. Die Fertigstellung ist für Frühjahr 2020 geplant. Das Projekt „Leo“ wird Teil eines neu entstehenden Quartiers.



„Angesichts des Wachstums unserer Stadt freue ich mich, dass hier dringend benötigter Wohnraum zur Miete geschaffen wird. Vor allem kleine Wohnungen sind aktuell in Berlin schwer zu finden. Insofern wird das hier entstehende Angebot auf großes Interesse stoßen. Ein Großteil der hier im Quartier entstehenden Wohnungen wird in den Bestand landeseigener Wohnungsbaugesellschaften übernommen. So wird der gesunde Mix mit Wohnungsangeboten für alle sozialen Schichten weiter ausgebaut,“ so der Staatssekretär für Wohnen, Sebastian Scheel.



Mit dem direkt gegenüberliegenden Bauvorhaben „Rosa“ werden ab Ende 2018 weitere 76 Wohnungen am Rosenfelder Ring 150 von Kondor Wessels errichtet. Dort entstehen 16 2-Zimmerwohnungen und 60 für Familien bestens geeignete 3- und 4-Zimmerwohnungen. Der Baustart ist für das Jahresende 2018 geplant.



Die Projekte „Leo" und „Rosa“ wurden von der Leo Urban Living GmbH und der Rosa Lichtenberg Living GmbH, zwei Projektgesellschaften von Kondor Wessels, an die deutsche Niederlassung von Aberdeen Standard Investments veräußert.



„Die heutige Grundsteinlegung für das Bauprojekt „LEO“ steht stellvertretend dafür, dass öffentliche Hand und private Bauwirtschaft erfolgreich zusammenarbeiten können. Hier in Lichtenberg, im Rosenfelder Ring, entwickeln und bauen wir gemeinsam mit verschiedenen städtischen und privaten Projektpartnern und Investoren.



Den Anfang machte das inzwischen fertiggestellte Wohnhochhaus der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft Howoge. Die zwei weiteren Projekte „Leo“ und „Rosa“ für private Investoren befinden sich derzeit im Bau, beziehungsweise im Genehmigungsverfahren. Den Schlusspunkt dieser gelungenen Quartiersentwicklung wird die öffentliche Gesellschaft Stadt und Land setzen. Alles in allem eine perfekte Symbiose mit am Ende 420 Mietwohnungen für Berlin – eine erfreuliche und besondere innerstädtische Entwicklung,“ betont Marcus Becker, Geschäftsführer der Kondor Wessels Bouw Berlin GmbH und der LEO Urban Living GmbH.



Bereits im vergangenen Jahr hat die Kondor Wessels Bouw Berlin GmbH am Rosenfelder Ring in nur 18 Monaten Bauzeit einen 11-geschossigen Wohnturm mit 113 komfortabel ausgestatteten Wohnungen errichtet, das erste Wohnhochhaus der Howoge Wohnungsbaugesellschaft mbH. Insgesamt entstehen in dem neuen Quartier durch Kondor Wessels 355 Neubauwohnungen, zusätzlich plant die Stadt und Land, das Gebäudeensemble durch weitere 62 Wohnungen zu vergrößern.