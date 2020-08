Kondor Wessels kauft Evertz Grundstück in Solingen

Nachdem bereits in der vergangenen Woche entsprechende Pläne durchgesickert sind, bestätigt Kondor Wessels-Chef, Leo W. A. de Man, die notarielle Übertragung des Evertz-Grundstücks (ehemaliges ehemalige Kieserling-Areal) in Solingen. Auf dem Filetgrundstück in der Innenstadt soll ein modernes urbanes Stadtquartier entstehen. Nach jahrelangen Bemühungen zeichnet sich damit erstmals eine konkrete und realisierbare Nachnutzung ab.

Laut de Man soll das nächste halbe Jahr vor allem dazu genutzt werden, um die Pläne für die Bebauung des ehemaligen Industriegeländes am Birkenweiher zu konkretisieren. Eine große Rolle dabei spielt auch das angrenzende Omega-Areal. Die Stadt denkt darüber nach, dieses Grundstück ebenfalls an den Berliner Investor zu verkaufen und gemeinsam eine gesamtplanerische Lösung für das „Omega-Quartier“ zu entwickeln. Doch vorab gilt es die Planungen zu konkretisieren und den Bebauungsplan für die Areale vorzubereiten. Als Basis gilt das Stadtentwicklungskonzept City 2030.



Laut Oberbürgermeister Tim Kurzbach (SPD) passt das Projekt perfekt in das Stadtentwicklungskonzept und wird für einen Neustart für die Solinger Innenstadt sorgen, wie es ihn seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben hat. CDU-Fraktionschef Carsten Voigt sieht den Verkauf indes kritischer. Laut des Solinger Tageblatts fordert er, das Thema neue Arbeitsplätze nicht unter den Tisch fallen zu lassen und kündigte für die Verhandlungen zum Verkauf des Omega-Areals Bedingungen für eine Zustimmung der CDU an.



De Man geht davon aus, dass es etwa sechs bis acht Jahre bis zur Fertigstellung des Quartiers dauern wird. Obwohl es noch keinen konkreten Plan gibt, will man laut Kondor Wessels ein neues urbanes Quartier mit Platz für Wohnraum, Gewerbe und einer Kita schaffen. Bei einem Teil der Wohnungen soll es sich dabei um günstige Mietobjekte handeln.



Die Volkshochschule und die Musikschule bleiben trotz des Projekts bis auf Weiteres an ihren bisherigen Standorten erhalten. Das Gebäude der VHS bleibt im Eigentum von Evertz, die VHS fungiert dabei als Mieter. Die Musikschule bleibt zumindest bis 2029, da der Mietvertrag erst dann ausläuft und bei einer früheren Kündigung öffentliche Mittel zurückgezahlt werden müssten. Laut Informationen des Solinger Tageblatts bleibt bis 2024 vorerst auch die Evertz Group im bisherigen Gebäude.