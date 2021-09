Kondor Wessels feiert mit Degewo und Deutsche Asset One in Berlin

Am 01.09.2021 hat Kondor Wessels Bouw Berlin gemeinsam mit der Degewo AG und der Deutschen Asset One GmbH den Grundstein für das Neubauprojekt RIX in Berlin-Neukölln gelegt. Bis Ende 2023 entstehen auf dem rund 5200 m² großen Grundstück 137 neue Wohneinheiten und eine Kindertagesstätte.

