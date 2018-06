Kondor Wessels errichtet über 300 Wohnungen im O-Quartier in Solingen

Kondor Wessels hatte zu Beginn des Jahres 2018 das Gelände der ehemaligen Textilfabrik Olbo Textilwerke GmbH im Solinger Stadtteil Ohligs erworben. Das ca. 15.800 m² große Grundstück ist derzeit noch bebaut. Heute wurde offiziell mit dem Abriss des Altbestands begonnen. Aus diesem Anlass luden die Stadt Solingen und der Bauherr zu einer öffentlichen Abrissparty und informierten Bürger und Öffentlichkeit über das Vorhaben.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Kondor Wessels Holding GmbH Solingen O-Quartiers

Auf dem Grundstück an der Ecke Düsseldorfer Straße und Aachener Straße sollen oberirdisch etwa 30.200 m² Bruttogeschossfläche entstehen. Diese teilen sich in ca. 23.000 m² Wohnfläche für rund 300 1 bis 4-Zimmer-Wohnungen und zwei ca. 200 m² und 125 m² große Gewerbeflächen für Einzelhandel bzw. Gastronomie. Außerdem ist vorgesehen, dass unterirdisch etwa 8.700 m² Bruttogeschossfläche entstehen, die Raum für rd. 220 PKW-Stellplätze bieten. Die Fertigstellung des O-Quartiers ist für das Jahr 2021 geplant.



Der Ortsteil Ohligs verfügt über eine ausgezeichnete Anbindung an den ÖPNV und an die Autobahnen A3 und A46, über die man sowohl Düsseldorf als auch Köln in nur ca. 30 Autominuten erreicht. Der Hauptbahnhof Solingen ist nur ca. 500 m vom O-Quartier entfernt. Der Stadtteil befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Ohligser Markt und ist geprägt von Gründerzeit-Architektur.



In Nordrhein-Westfalen konnte Kondor Wessels in den vergangenen Jahren mit Wohnprojekten unter anderem in Wuppertal, Köln, Essen und Dortmund zahlreiche positive Erfahrungen sammeln. Mit dem bevorstehenden Bauvorhaben in Solingen möchte das Unternehmen daran anknüpfen und zukünftig Städte und Gemeinden in der Region bei der Errichtung von qualitativem, bezahlbarem Wohnraum vermehrt unterstützen.