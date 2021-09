Kondor Wessels feiert mit Degewo und Deutsche Asset One in Berlin

Am 01.09.2021 hat Kondor Wessels Bouw Berlin gemeinsam mit der Degewo AG und der Deutschen Asset One GmbH den Grundstein für das Neubauprojekt RIX in Berlin-Neukölln gelegt. Bis Ende 2023 entstehen auf dem rund 5200 m² großen Grundstück 137 neue Wohneinheiten und eine Kindertagesstätte.

Die Wohneinheiten werden mit der Degewo AG als öffentlichem Partner und der Deutsche Asset One GmbH als privatem Partner errichtet. „Wir freuen uns, dass wir in einer gefragten Wohngegend wie Berlin-Neukölln mit zwei starken Partnern dieses Wohnungsbauprojekt realisieren können. Wir hoffen, in Zukunft einer sehr diversen Mieterschaft ein Zuhause in einem lebendigen Umfeld bieten zu können. Mit der Kindertagesstätte erleichtern wir zusätzlich Familien die Entscheidung für eine Wohnung in diesem schönen Projekt“, kommentiert Marcus Becker, Geschäftsführer der Kondor Wessels Bouw Berlin GmbH.



Im Herzen Neuköllns unweit des S- und U-Bahnhofs Neukölln entstehen in der Glasower Straße 3-10 insgesamt 93 frei finanzierte Wohnungen und 44 geförderte Wohnungen inklusive einer Kindertagesstätte. Die 1- bis 5-Zimmerwohnungen haben eine Größe von 37 m² bis 98 m² und schaffen eine Gesamtwohnfläche von 9710 m². Ergänzt wird das Projekt mit vier Gewerbeeinheiten und einer Tiefgarage, die für Parkmöglichkeiten sorgt. In Zusammenarbeit mit der Deutsche Asset One, die sich die 93 frei finanzierten Wohnungen im Frühjahr forward für 41 Mio. Euro sicherte [wir berichteten], wird besonders auf ESG-Kriterien und innovative Gebäudetechnik geachtet.



Die neuen Wohneinheiten sind mit ihrer Nähe zu S- und U-Bahn sowie Bus und der Berliner Stadtautobahn A100 verkehrstechnisch sehr gut angebunden und bieten im direkten Umfeld viele Geschäfte des täglichen Bedarfs sowie ein breites Angebot an Freizeitaktivitäten und Sportvereinen. Die Grundsteinlegung war Kondor Wessels erste Veranstaltung mit externen Gästen seit dies durch die Lockerung der Corona-Maßnahmen wieder möglich ist. Dank eines Hygienekonzepts konnten auch die geladenen Gäste bei der Verlegung des Grundsteins zusehen und den Reden von Kondor Wessels Bouw Berlin-Geschäftsführer Marcus Becker, Bezirksstadtrat Jochen Biedermann, Thilo von Stechow (Deutsche Asset One) und Christoph Beck (Degewo) lauschen. Bei der Rückkehr von öffentlichen Grundsteinlegungen von Kondor Wessels durften die Vertreter der Projektpartner gemeinsam die Zeitkapsel in den Grundstein einlassen.



„Neubau ist für uns nur ein Schlüssel zu Wachstum und der Sicherstellung von bezahlbarem Wohnraum in Berlin. Ebenso wichtig ist uns der Bestandsausbau durch Ankauf. Wir freuen uns darauf, durch die Zusammenarbeit mit unseren Partnern im Jahr 2023 44 dringend benötigte, schlüsselfertige Einheiten an gefördertem Wohnraum in Berlin-Neukölln zur Verfügung stellen zu können“, begrüßt Christoph Beck, Vorstandsmitglied bei Degewo, begrüßt das Projekt.