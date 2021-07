Kondor baut mit ECE vier Wohntürme in Potsdam

Die Kondor Wessels Bouw Berlin GmbH hat Ende April 2021 den Planungsauftrag für vier Wohntürme in Potsdam erhalten. Im gemeinsam entwickelten Bauteamverfahren sollen mit der ECE Work & Live GmbH & Co. KG auf den zwei Baufeldern am Stern-Center jeweils zwei Hochhäuser mit einer Gesamthöhe von ca. 60 Metern und jeweils ca. 19 Stockwerken entwickelt und anschließend realisiert werden.

.

Mit einer Bruttogeschossfläche von ca. 64.000 m² sollen insgesamt ca. 900 Wohneinheiten entstehen, die zur Miete angeboten werden. Der Beginn der Planungsphase startet bereits im Juli 2021 und der Bauantrag wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2022 eingereicht. Die geplante Bauausführung soll dann im vierten Quartal 2022 starten.



Das Projekt wird im Bauteamverfahren mit der ECE Work & Live GmbH & Co. KG von der ersten Leistungsphase bis zur Einreichung des Bauantrags geplant. Die neuen Wohntürme sollen in zentraler Lage direkt am Stern-Center in Potsdam entstehen. Die Umgebung bietet viele Einkaufs- sowie Versorgungsmöglichkeiten und die anliegende Schnellstraße L40 ermöglicht eine schnelle Anbindung an die Innenstadt. Die Hauptstadt Berlin ist in ca. 30 Minuten mit dem Auto zu erreichen.