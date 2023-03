Koncepta verlegt Dresdner Standort in Sigma Technopark

Die Koncepta GmbH & Co. KG bezieht einen neuen Vertriebsstandort in Dresden. Das Unternehmen mietet rd. 1.150 m² Verkaufs- und Lagerfläche in der Overbeckstraße 41a auf dem rd. 150.000 m² großen Areal des Sigma Technoparks im Stadtteil Übigau. Vermieter ist die Sigma Technopark Dresden GmbH & Co. KG. Mietbeginn ist im Frühjahr 2023. Koncepta verlegt seinen Dresdner Standort von der Friedrichstadt hierher. Aengevelt und Der Immo Tip waren vermittelnd tätig.

Ausschlaggebend für die Anmietungsentscheidung waren laut Aengevelt die optimal zum Suchprofil der Koncepta passende Kombination aus Verkaufs- und Lagerflächen und die Verfügbarkeit von PKW-Stellplätzen. Zugleich ist der Standort mittels ÖPNV und dank bester Verkehrsanbindungen z.B. an die BAB 4 sehr gut erreichbar. Zudem bietet der Gewerbe- und Fachmarkt-Standort u.a. mit der Firma EinzA Farben, einem Vertrieb für Farben und Wandbeläge, sowie mit zahlreichen weiteren gewerblichen Mietern auf dem Gelände des Sigma Technoparks exzellente Frequenz- und Kundenpotenziale für den Fußboden- und Innentür-Spezialisten.