Die ASAC Gesellschaft für Kommunikation mbH verlegt ihren Standort innerhalb der Landeshauptstadt in die Elisenstraße 5. Hier mietet das Unternehmen für seine Beratungs- und Servicedienstleistungen zum 01. Mai 2023 knapp 170 m² Bürofläche in nächster Nähe zum Hauptbahnhof an. Eigentümer der Liegenschaft ist der Konzern Versicherungskammer Bayern. Savills war während des gesamten Prozesses vermittelnd und beratend tätig.

.