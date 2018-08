Kombination von online- und stationärem Einzelhandel lockt die meisten Kunden

Omni-Channel-Retailing und Erlebnis-Shoppen erlangen durch den steigenden Digitalisierungsdruck an den Einzelhandelsmärkten immer größere Bedeutung – und bieten gleichzeitig immer mehr Möglichkeiten. Analysen von Aengevelt-Research zeigen dabei: Der Kampf um Kunden entscheidet sich dabei nicht ausschließlich im online-Bereich, sondern in der gelungenen Kombination von online- und stationärem Einzelhandel.

Die seit Jahren voranschreitende Digitalisierung erfährt immer Beachtung bei neuen Einzelhandelskonzepten. Das anhaltende Wachstum von Marktriesen wie z.B. Amazon, die ihre Angebotspalette stets erweitern und mittlerweile nicht mehr nur online ihre Produkte anbieten, bringt auch andere Marktteilnehmer in Zugzwang. Das so genannte Omni-Channel-Retailing, also das Vereinen und Optimieren unterschiedlicher Vertriebskanäle und Kundenkontaktpunkte, steht bei vielen Einzelhändlern auf der Agenda.



„Viele Unternehmen haben bereits früh erkannt, dass eine diversifizierte Kundenansprache notwendig sein wird, um möglichst viele Personengruppen anzusprechen und damit zukunftsfähig zu bleiben: Viele Leute gehen in Geschäfte, vergleichen dann online die Preise sowie Angebote und entscheiden dann über einen Kauf. Unternehmen, die Kunden auf verschiedenen Vertriebswegen ansprechen und bedienen, haben hier klare Vorteile,“ dazu Frank Korablin, stellvertretender Leiter von Aengevelt-Research.



Insbesondere das Generieren, Erhalten und kontinuierliche Pflegen von Kundendaten ist dabei ein wichtiger Punkt, um Kaufpotenziale der Kunden zu erschließen. Einzelhändler und Center bieten dazu in der Regel neben Kundenkarten, die nach Registrierung mit Vergünstigungen etc. locken, u.a. ihr öffentliches Wi-Fi an. Der Kunde freut sich über Datenvolumen, der Händler über Kundendaten wie Verweildauer und Kundenbewegung. „So kann beispielsweise personalisierte Werbung beim nächsten Besuch direkt an den Kunden geschickt werden – natürlich unter Berücksichtigung der Datenschutzverordnung“, sagt Frank Korablin.



Im vergangenen Jahr war es der Sportfilialist “Intersport“, der seinen Kunden in Berlin mit den neuen „Future Stores“ ein komplett neues Einkaufserlebnis ermöglichen will: Begleitet von einer großen Marketingkampagne bietet man den Kunden nun digitale Umkleidekabinen, Touchscreens, Virtual-Reality-Technik, das „Experience Center“ mit einer 3D-Laufbandanalyse und eine Beflockungsmaschine für direkten Motivdruck auf dort erworbene Textilien.



Auch “Nike“ will künftig auf neue Store-Konzepte setzen. So will man zwar weniger Läden im stationären Einzelhandel einrichten, diese sollen dafür aber breiter aufgestellt sein. Das kürzlich in Amerika eröffnete „digital-meets-physical-retail“-Pilotprojekt setzt auf digitale Daten, wie Kaufverhalten und App-Nutzung, welche die Kunden liefern. So können Kundenvorlieben im Prinzip für jeden Standort registriert, verarbeitet und individuell in die Angebotspaletten der Stores übernommen werden.



„Viele Kunden, insbesondere die so genannten Generationen Y und Z, stehen dem Erlebnis-Shoppen positiv gegenüber. Die zunehmenden digitalen Angebote in den Stores machen neugierig. Entsprechend sind sie eher bereit, dafür ihre Kundendaten zu „opfern“. Unser Haus erreichen mittlerweile auch vermehrt Kundenanfragen von Händlern, die aus dem online-Handel kommen und gezielt Einzelhandelsflächen suchen, um zusätzlich die Vorteile des direkten Vertriebsweges zu nutzen“, so Korablin weiter.



Insgesamt ermöglicht die Digitalisierung den Marken eine direktere Verbindung zu jedem einzelnen Verbraucher und hat damit ein Mittel geschaffen, engere Marken-/Verbraucherbeziehungen aufzubauen. Durch die Entwicklung dieser Beziehungen und den Ausbau sowie die konsequente Auswertung der digitalen Erfahrungen in den Geschäften können wiederum zielgerichtete Marketing- und Kundenerlebnisse geschaffen werden.



Entsprechend klar fällt das Fazit von Frank Korablin aus: „Der Einzelhandel wird auch zukünftig sowohl stationär als auch online stattfinden. Gewinner werden dabei eindeutig die Anbieter sein, die ganzheitliche Lösungen wie oben beschrieben entwickeln und umsetzen.“