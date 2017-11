Kombikomplex: Motel One eröffnet 2020 in Karlsruhe

Karlsruhe will seine Kriegsstraße weiter aufhübschen. Dazu wird das ziemlich hässliche, ehemalige Landratsamt abgerissen und an seiner Stelle auf Grundlage des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Kriegsstraße 23-25 ein 40 Millionen Euro teurer Kombikomplex aus Hotel, Wohnungen, Einzelhandel und Gastronomie realisiert. Das Stuttgarter Architektenbüro Wittfoht hat den ausgelobten Gestaltungswettbewerb für sich entschieden – und Motel One will 2020 seine Rezeption besetzen.

Das Stadtplanungsamt spricht von einem „attraktiven Gebäudekörper“, Architekt Jens Wittfoht von einer Herausforderung „temporäres und Langzeit-Wohnen in einem Gebäude zu vereinen“. Die langgestreckte Immobilie wird laut Reißbrett in unterschiedliche Nutzungszonen mit separierten Eingängen eingeteilt – vorrangig, damit sich die Gäste der 300 Hotelzimmer und die Bewohner der 40 Wohnungen nicht in die Quere kommen. Aber auch, um den freien Zugang zu den Geschäften und Restaurants, respektive der Sky-Bar (qua Direkt-Aufzug) zu gewährleisten. Bei der ersten öffentlichen Vorstellung der Pläne äußerten Anwohner gelinde Skepsis in Anbetracht der avisierten Höhe von 34,40 Metern. Über die Anregungen bezüglich begrünter Wände und Überdachungen will Investor und Projektleiter Hans-Peter Unmüßig nachdenken. Der Baustart ist für Anfang 2018 avisiert.