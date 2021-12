Kolping Bildungswerk mietet in der Stuttgarter Kronprinzstraße

Der Gebäudekomplex Kronprinzstraße 30 / Calwer Straße 33 in der Stuttgarter Innenstadt bekommt zum Jahreswechsel einen neuen Mieter: Das Kolping Bildungswerk Württemberg e.V. wird mit seiner Designschule und mehreren Berufskollegs auf rund 2.000 m² spätestens zur Jahresmitte 2022 einziehen und damit die Handelsfläche zu einem Schulgelände machen.

.

Die Unternehmenszentrale des großen privaten Bildungsträgers mit mehr als 120 staatlich anerkannten Schulen an 40 Standorten wird ihren bisherigen Standort in der Theodor-Heuss-Straße 34 ebenfalls verlassen und bereits ab Januar 2022 in die Kronprinzstraße ziehen.



Das Objekt an der Ecke Calwer Straße / Kronprinzstraße in der Stuttgarter Innenstadt ist zentral gelegen in einer der belebtesten und am höchsten frequentierten Viertel unweit der unter Denkmalschutz stehenden Calwer Passage und bietet Mietern eine öffentlich exponierte Lage in einem prestigeträchtigen Umfeld mit zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten der wenige Schritte entfernten Einkaufsmeile Königstraße.



Colliers war vermittelnd tätig.