Köster verstärkt Vorstandsteam mit Thomas Förstner

Der Diplom-Bauingenieur (TU) Thomas Förstner (52) bereichert seit dem 1. Oktober den Vorstand der Köster Holding SE.

Der Ingenieur kennt das Unternehmen bereits gut. Nach seinem Studium an der TU Karlsruhe stieg er 1998 als Trainee bei der späteren Köster-Tochter Baresel in Leinfelden-Echterdingen ein. Dort arbeitete sich Förstner bis zum Technischen Geschäftsführer hoch. In einem anderen bedeutenden Unternehmen der Bauindustrie sammelte Förstner später wertvolle Erfahrungen im Schlüsselfertigbau sowie im Aufbau von effizienten Organisationsstrukturen. Zukünftig wird der gebürtige Waiblinger bei Köster auf Vorstandsebene den Bereich Allgemeiner Hochbau Süd verantworten. Sein Dienstsitz ist Stuttgart.