Koelnmesse legt Confex-Grundstein

Gemeinsam mit zahlreichen Gäste aus Wirtschaft, Politik und Medien hat die Koelnmesse am 24. August 2021 die Grundsteinlegung für die neue Messe-, Kongress- und Eventlocation Confex sowie die Einweihung der neuen Halle 1 gefeiert. „Mit dem Confex setzen wir einen Grundstein für den Kongressstandort Köln in völlig neuer Dimension“, betonte Oberbürgermeisterin Henriette Reker.

