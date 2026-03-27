Kölner Wohnungsgenossenschaft bestellt neuen Technik-Vorstand

Zum 1. April 2026 übernimmt Rainer Burkhardt den Posten des technischen Vorstands bei der Kölner Wohnungsgenossenschaft. Sein Vorgänger Peter Schade scheidet nach 34 Jahren Unternehmenszugehörigkeit aus. Burkhardt ist seit vielen Jahren im Unternehmen tätig und war zuletzt als Abteilungsleiter Neubau und Sanierung sowie als Prokurist aktiv.

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Zum 1. April 2026 kommt es bei der Kölner Wohnungsgenossenschaft eG zu einem Wechsel im technischen Vorstand. Der bisherige Amtsinhaber Peter Schade scheidet zum 31. März 2026 nach insgesamt 34 Jahren Firmenzugehörigkeit und zehn Jahren Tätigkeit als Vorstand aus der Genossenschaft und den beiden Tochtergesellschaften in den Ruhestand aus.



„Wir freuen uns, mit einem neuen starken Führungsteam die kommenden Herausforderungen der Wohnungswirtschaft aktiv zu gestalten“, sagt Christoph Moossen, Vorstandsvorsitzender der Kölner Wohnungsgenossenschaft eG.



Seit 2006 ist Rainer Burkhardt mit der Kölner Wohnungsgenossenschaft verbunden. Damals leitete er als externer Architekt zunächst als Bauleiter die Aufstockung der Wohnhäuser am Schlesischen Platz in Köln-Weidenpesch. In den folgenden Jahren realisierte er als Projekt- und Bauleiter das heutige Verwaltungsgebäude der Kölner Wohnungsgenossenschaft, das im Januar 2008 bezogen wurde.



Seit April 2019 ist er im Unternehmen tätig. Seine aktuelle Funktion als Abteilungsleiter Neubau und Sanierung übt er seit 2020 aus, seit 2025 ist er zudem Prokurist.



Mit dem Vorstandswechsel setzen die Genossenschaft sowie ihre Tochtergesellschaften KWG Energie GmbH und KWG Immobilien GmbH auf Kontinuität und Weiterentwicklung, um auch künftig bezahlbaren und zukunftsorientierten Wohnraum für ihre Mitglieder zu sichern.