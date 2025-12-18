Kölner-Verkehrs-Betriebe mieten rund 5.000 m² in Köln-Lindenthal

Die Kölner Verkehrs-Betriebe AG (KVB) werden neuer Mieter in der Stolberger Straße 374 im Kölner Stadtbezirk Lindenthal. Das Unternehmen hat in der Büroimmobilie knapp 5.000 m² Bürofläche angemietet und wird zwei Standorte aus dem Kölner Westen in der neuen Dependance am Rande des TPK zusammenführen.

.

Mit insgesamt rund 4.000 Mitarbeitenden zählen die KVB zu den größten Nahverkehrsunternehmen Deutschlands. Das in 1999 errichtete Objekt in der Stolberger Straße bietet mehr als 9.000 m² Mietfläche und liegt im Stadtteil Braunsfeld am Rande des Technologieparks Köln. Die Vermietung der Flächen erfolgt durch die Blackbear Real Estate GmbH im Auftrag der Coros Management GmbH, die das Objekt Ende 2020 im Auftrag eines Fonds erworben hatte [wir berichteten]. Während des gesamten Vermietungsprozesses war Savills vermittelnd und beratend tätig.



„Durch die Aufgabe des Standorts in der Linnicher Straße standen die KVB vor der Herausforderung, ausreichend große und moderne Räumlichkeiten im Umfeld der bisherigen Dependance zu finden. Mit der Immobilie in der Stolberger Straße konnten wir dieses Anforderungsprofil erfüllen und einen Standort identifizieren, der dank seiner Lage von einer sehr guten Nahversorgung und ÖPNV-Anbindung profitiert. Auch die Hauptverwaltung der KVB befindet sich in Schlagdistanz, was die Anmietentscheidung positiv beeinflusst hat“, sagt Danijel Dzerek, Director Office Agency bei Savills in Köln.



„Mit der Vermietung an die KVB gewinnt unser Objekt ein starkes regionales Unternehmen. Die Anmietung unterstreicht die Attraktivität des Standorts und setzt ein klares Signal für die weitere positive Entwicklung des Objekts“, ergänzt Pierre Lechner, Asset Manager bei der Blackbear Real Estate GmbH.