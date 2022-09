Kölner Spitzenmiete für Industrie- und Logistikimmobilien steigt

Der Markt für Industrie- und Logistikimmobilien sowie Gewerbeparks in der Kölner Metropolregion kann das Ergebnis des starken Vorjahreshalbjahres nicht halten. Laut Realogis verzeichnet die Region im ersten Halbjahr 2022 einen Rückgang von 33,7 % auf 129.200 m² Flächen zur Miete und Eigennutzung.

.

„Das durch alle Marktteilnehmer erzielte Halbjahresergebnis stellt aber nach dem absoluten Rekord des Vorjahres dennoch ein gutes Ergebnis dar“, kommentiert Bülent Alemdag, der als Geschäftsführer der Realogis Immobilien Düsseldorf GmbH mit seinem Team in Köln sowie in Düsseldorf und im Ruhrgebiet seit 14 Jahren aktiv tätig ist. Innerhalb der letzten fünf Vergleichszeiträumen liegt das zwischen Januar und Juni 2022 erzielte Umsatzvolumen nur knapp hinter dem Ergebnis des H1 2018 mit 135.000 m² und ist somit das drittstärkste der vergangenen fünf ersten Halbjahre. Das zeigt auch der 5-Jahresschnitt in Höhe von 119.791 m², der aktuell um 8 % getoppt werden konnte.



Den größten Anteil am aktuellen Ergebnis haben mit 77.900 m² bzw. 60,3 % Vermietungen und Eigennutzungen in Neubauten, gefolgt von Vermietungen in Bestandsobjekten mit 51.300 m² bzw. 39,7 %.



Unter allen drei NRW-Top-Märkten haben nur in Köln Eigennutzer-Abschlüsse stattgefunden: Siewert & Kau entwickeln und nutzen zukünftig über 23.000 m² für den Eigenbedarf, das Logistikunternehmen Offergeld rund 14.000 m² Fläche. Mehr als 90.000 m² und damit knapp 70 % aller Neunutzungen im Kölner Marktgebiet haben in Immobilien von dritten Eigentümern stattgefunden.



Big-Boxes – d.h. das Großflächensegment ab 10.000 m² mit der Hauptnutzungsart von Logistik und einem Büroanteil von maximal 20 Prozent – haben mit 103.600 m² bzw. 80,2 % den größten Anteil zum Flächenumsatz beigetragen, Gewerbeparks mit 11.100 m² sind für 8,6 % verantwortlich. Anmietungen in Einzel- oder Teilflächen, die weder in Big-Boxes noch in Gewerbeparks stattgefunden haben, kommen auf 14.500 m² bzw. 11,2 %.



Wie in den anderen Top-NRW-Märkten auch, liegt auch in Köln der Großteil der Mietvertragslaufzeiten zwischen 5 bis 10 Jahre (70 % bezogen auf die Anzahl der Abschlüsse). Jeweils rund ein Siebtel (ca. 15 %) der Abschlüsse war in der Spanne 1-4 Jahre oder länger als 10.



Die größte Projektentwicklung liegt in Düren vor, dort entwickelt Logic Green spekulativ 30.000 m², die voraussichtlich im ersten Quartal 2023 fertiggestellt werden wird. Diese konnte bereits vor Fertigstellung von Realogis an den Nutzer Hammer GmbH & Co. KG vermietet werden.



Im Gegensatz zum Vorjahreszeitraum ist nicht mehr der Handel, sondern die Branche Logistik/ Spedition erstplatziert im Branchenranking. Mit einem Anteil von 63,7 % bzw. 82.300 m² dominiert sie den Flächenumsatz des ersten Halbjahres 2022 (kommend von Rang 2 mit 40.950 m² bzw. 21 %). Damit gewinnt sie aktuell von allen am deutlichsten an relativer Bedeutung (+42,7 Prozentpunkte). Von den 5 Top-Abschlüssen haben vier auf dieses Konto eingezahlt. Zusammengerechnet kommen sie auf einen Flächenumsatz von 82.300 m², damit sind sie allein für 82 % des Umsatzes der Branche Spedition / Logistik verantwortlich.



Der Handel kommt auf 34.000 m² und stellt damit 26,3 % am Gesamtumsatz des ersten Halbjahres 2022. Er stürzt im Vorjahresvergleich regelrecht ab und verliert absolut über 100.000 m² an Flächenumsatz bzw. einen relativen Anteil von 46,7 Prozentpunkten. Den größten Beitrag innerhalb der Branche leistet der E-Commerce mit 32.300 m² bzw. 95 %., der klassische Handel hat lediglich 1.700 m² bzw. 5 % der Flächen in der Kategorie abgenommen.



Drittplatziert ist Industrie/ Produktion mit aktuell nur 11.000 m² bzw. 8,5 % (H1 2021: 9.750 m² bzw. 5 %). Auf dem letzten Rang befindet sich die Sammelkategorie Sonstiges mit 1.900 m² bzw. 1,5 %.



Nach dem äußerst moderaten Anstieg der Spitzenmiete des vorherigen ersten Halbjahres mit lediglich 0,9 % auf 5,85 Euro/m² in H1 2021 ist die Spitzenmiete im abgelaufenen Halbjahr so deutlich angestiegen wie noch nie zuvor. Mit +17 % verteuert sie sich auf den aktuellen vorläufigen Höchstwert von 6,85 Euro/m². Der 5-Jahresschnitt in Höhe von 5,76 Euro/m² ist zudem um deutliche 18,9 % übertroffen worden.