Kölner Leitrad Lofts bekommen neuen Mieter

Die Contract Beratungsgesellschaft für Organisations- und Personalentwicklung mbH bezieht zum 01.01.2023 rund 480 m² in den Leitrad Lofts in der Lichtstraße 25 in Köln. Das restaurierte Industriegebäude, eine ehemalige Schiffsschraubenfabrik, im Stadtteil Ehrenfeld umfasst auf fünf Etagen insgesamt 9.000 m². Eigentümer der Liegenschaft ist ein Kölner Immobilienverwalter. Savills war während des gesamten Vermittlungsprozesses auf Mieterseite beratend tätig.

.