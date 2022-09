Kölner Geschäftshaus in neuem Besitz

Das Geschäftshaus an der Mittelstraße 21 in Köln hat den Besitzer gewechselt: Lührmann hat beim Verkauf von einer Privatperson an ein Family Office aus Bergisch Gladbach beraten und war vermittelnd tätig. Das Wohn- und Geschäftshaus aus dem Jahre 1952 liegt in prägnanter Ecklage an der Mittelstraße, unweit der 1A-Destination Schildergasse und des beliebten Szeneviertels rund um die Ehrenstraße. Die Gesamtnutzfläche von knapp 400 m² erstreckt sich über fünf Etagen. Das Premium-Lederwaren-Geschäft Werner Christ hat seinen Sitz im Erdgeschoss. In den oberen Etagen befinden sich Büros und Wohnungen. Der Käufer plant, das Objekt langfristig im Bestand zu halten.

.