Kölner Bürovermietungsmarkt schwach unterwegs

Der Bürovermietungsmarkt im Stadtgebiet Köln hat in der ersten neun Monaten des Jahres nach Angaben von Colliers einen Flächenumsatz von 135.000 m² erzielt. Damit hat er sich zum starken Vorjahresergebnis fast halbiert (- 49,2 Prozent). Zurückzuführen ist das Resultat vor allem auf die geringe Anzahl von Abschlüssen im Segment über 2.000 m². Gleichzeitig wurden die beiden einzigen Mietverträge von über 5.000 m² im hochpreisigen Mietsegment abgeschlossen, die dadurch maßgeblich den Mietzins auf einem hohen Niveau verharren lassen. Entsprechend hält die Spitzenmiete auch im dritten Quartal stabil den bereits zu Jahresanfang erzielten Höchststand von 34,00 Euro/m².

„Nachdem es zur Jahresmitte hin ruhig wurde, sehen wir im dritten Quartal wieder mehr Dynamik im Marktgeschehen. Vor allem im kleineren und mittleren Segment bis 2.000 m² sehen wir konstant Aktivität. Es fehlen nach wie vor die großen Anmietungen jenseits der 2.001 m², die den Flächenumsatz in der Vergangenheit maßgeblich geprägt haben. Gleichzeitig beobachten wir seit Jahresbeginn eine Zunahme von großvolumigen Prolongationen. Dieser steht jedoch ein Großvolumen an Gesuchen gegenüber, die auf ein positives Jahresendgeschäft hoffen lassen.", so Cem Ergüney, Head of Office Letting bei Colliers in Nordrhein-Westfalen & Frankfurt.



Die Spitzenmiete in Köln konnte ihren zu Jahresanfang erreichten Höchststand von 34,00 Euro/m² im bisherigen Jahresverlauf weiter halten. Die Durchschnittsmiete von 18,50 Euro/m² zeigt, ähnlich wie die Landeshauptstadt Düsseldorf, mit einer zweistelligen Wachstumsrate deutliche Unterschiede zu den anderen Top 7 Standorten, die leichte Rückgänge verzeichnen.



Die räumliche Verteilung der Mietverträge konzentriert sich mit über einem Drittel des Gesamtflächenumsatzes überwiegend auf den Büroteilmarkt City (47.500 m²), mit großem Abstand gefolgt von den Teilmärkten Ehrenfeld / Braunsfeld (20.900 m²) und Mülheim / Kalk (15.500 m²). „Wir beobachten eine zunehmend fortschreitende Polarisierung des Marktes. Viele Nutzer fokussieren sich auf zentralere Lagen, die gut angebunden und durch ein attraktives Umfeld gekennzeichnet sind. Bei Umzügen in solche Toplagen beobachten wir derzeit oft eine Konsolidierung: Weniger Fläche, aber dafür in hochwertigerer Qualität und in einer urbaneren Lage. Das hat zur Folge, dass der Aufwärtsdruck auf die Mieten, insbesondere auf die Spitzenmieten, bestehen bleibt“, kommentiert Herwig Lieb, Regional Manager bei Colliers in Nordrhein-Westfalen, die Entwicklung.



Die Kölner Leerstandsquote stieg zum Vorjahreswert merklich um 50 Basispunkte auf 3,0 Prozent an, entsprechend 249.600 m² Leerstand inkl. 37.300 m² Untermietflächen. Damit weist sie jedoch nach wie vor die niedrigste Leerstandsquote unter den Top 7 aus. Im Jahresverlauf sind bislang rund 72.000 m² Bürofläche fertiggestellt worden, die fast vollständig an Nutzer vergeben sind. In den kommenden Jahren werden sich die veränderten Rahmenbedingungen bei der Bautätigkeit deutlich bemerkbar machen und zu einem Rückgang der Fertigstellungen führen, sodass in Folge verstärkt mit einer Verknappung des Angebots an modernen Flächen zu rechnen ist.



„Der konjunkturelle Gegenwind bremst auch den Kölner Bürovermietungsmarkt weiterhin aus. Die aktuell am Markt bekannten Großgesuche lassen noch auf ein starkes viertes Quartal hoffen. Das knappe Angebot an hochwertigen und modernen Flächen limitiert jedoch nach wie vor den Flächenumsatz. Festzuhalten bleibt, dass das dritte Quartal im Vergleich zur ersten Jahreshälfte zwar eine zunehmende Dynamik bis zum Flächensegment von 5.000 m² gezeigt hat, diese aber nicht genügen wird, die ursprüngliche Prognose des Flächenumsatzes zu erreichen,“ resümiert Ergüney.